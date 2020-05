Enfrentamiento entre policías y delincuentes, deja 6 muertos en Acatlán

-Se reportó una persecución y balacera en calles céntricas de la ciudad

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca. – Este viernes se reportó un ataque armado a la comandancia de la policía municipal de Acatlán de Pérez Figueroa, en donde los elementos policiacos repelieron dicha agresión, dejando a dos policías heridos.

Posterior a este hecho, se suscitó una persecución en calles céntricas de la ciudad hasta el palacio municipal, en donde se rumora que también hubo un enfrentamiento.

Así mismo se reportó otro ataque en inmediaciones de Arroyo de En medio y del Ingenio La Margarita, en donde fueron abatidos integrantes del grupo armado, habiendo también heridos entre policías municipales y civiles, así como la volcadura de una patrulla tras dicha persecución.

Extraoficialmente se ha reportado que fue abatido en el enfrentamiento el ex líder cañero de Acatlán, Guillermo López Rodríguez, alias “el grillo”.

El saldo del enfrentamiento es hasta el momento de 6 hombres abatidos en el lugar y 5 detenidos, todos del grupo armado.

Mientras que del lado de la policía, cinco municipales resultaron heridos, dos de ellos de gravedad.

Cabe hacer mención que alrededor de las 11:30 de la mañana, se registró inicialmente el primer reporte de una persecución y enfrentamiento en la carretera estatal La Granja-Temascal.

El último reporte que se tiene es que han pedido apoyo de la Fuerza Civil de Veracruz y de la Guardia Nacional, pues al parecer continúan los enfrentamientos.

