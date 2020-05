Denuncian a ex edil de Pochutla, de haber hecho evento masivo en plena contingencia

-Señalan que había unos 800 invitados y que estaban realizando peleas de gallo y jaripeos

-Responsabilizan al ex edil si se llegan a registrar casos positivos de Covid-19 en el municipio

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- En las redes sociales circulan unos videos en dónde elementos de la Guardia Nacional y la policía municipal de San Pedro Pochutla llegan al domicilio del ex presidente municipal Víctor Cruz Vázquez, para decirle que suspendiera la actividad que estaban realizando al interior, en dónde señalan había unas 800 personas.

En uno de los videos se aprecia cómo van saliendo camionetas y automóviles de la casa del ex edil, que se ubica en la comunidad de Paso Lagarto del municipio de Santa María Tonameca, de acuerdo a versiones extra oficiales, en ese lugar se estaban realizando peleas de gallos y un jaripeo, además los asistentes estaban consumiendo bebidas alcohólicas.

Los elementos de la policía municipal y de la Guardia Nacional hacían la invitación para que suspendieran la actividad y los asistentes se retiraran, sin embargo al principio hicieron caso omiso, aunque después poco a poco iban saliendo los invitados en sus camionetas y vehículos.

La preocupación de las autoridades y de la población, es que no se estaban respetando las medidas de prevención para evitar contagios de Covid-19, por ello dijeron que si llega a salir un caso positivo de esta enfermedad en el municipio, responsabilizan de manera directa al ex presidente, por no respetar las medidas sanitarias.

