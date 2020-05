Tuxtepec sí tiene contagios, Tuxtepec sí tiene muertos, les pido no bajar la guardia: Dávila

-Reiteró que Tuxtepec no está dentro de estos municipios que podían iniciar con esta nueva normalidad

De la redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Luego de que el Gobernador del Estado Alejandro Murat Hinojosa, señalara que alrededor de 200 municipios van a retomar sus actividades de manera paulatina y voluntaria, el Presidente Municipal Fernando Bautista Dávila señaló que seguirán con las acciones coordinadas y que aún no les autorizan para que en Tuxtepec las actividades se vayan retomando, además les pidió no bajar la guardia.

Agregó que Tuxtepec no está dentro de estos municipios que son considerados como verdes, porque hasta el corte de este miércoles hay 40 casos confirmados en esta Jurisdicción sanitaria, por lo que aseguró que seguirán al pendiente de los anuncios que hagan las autoridades de salud.

En estos anuncios, dijo que les van a informar cuándo y cómo van a empezar las actividades normales en el municipio, debido a que hasta el momento se tienen en Tuxtepec 36 casos confirmados, están como sospechosos y se reportan 11 defunciones.

Cabe hacer mención que de los municipios de la región, los que sí tienen casos son Tuxtepec, Loma Bonita, Ojitán, Soyaltepec, Chiltepec, y los que no tienen casos son Valle Nacional, Jacatepec, Acatlán, Cosolapa Jalapa de Díaz, Usila, Ayotzintepec, Tlacoatzintepec, por mencionar algunos.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario