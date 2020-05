Sanitizan entradas y calles de Magdalena Apasco para mitigar contagio de COVID-19

-También se desinfectaron taxis foráneos de diversos sitios y mototaxis

Comunicado

Este jueves 14 de mayo se llevó a cabo en conjunto con el Honorable cuerpo de bomberos de Oaxaca, la policía estatal, municipal y la Coordinación Estatal de Protección Civil de la entidad, el lavado y sanitización de las calles, fachadas y entradas a la población a fin de evitar la propagación del Covid- 19.

Desde muy temprano integrantes del cabildo acompañados de trabajadores de los organismos antes mencionados se dieron a la tarea de recorrer las calles de la comunidad para apoyar en la limpieza de los espacios públicos debido a la pandemia mundial, esto a fin de reforzar las acciones contra el Coronavirus, lo que pone de manifiesto la preocupación de la autoridad de preservar la salud de los habitantes de Magdalena Apasco.

De igual manera, se realizó la desinfección de taxis foráneos de diversos sitios y mototaxis que circulan en la comunidad, para disminuir el riesgo de contagio entre quienes utilizan este medio de transporte público.

Ante esto, el cabildo se comprometió a mantener y reforzar estas y otras acciones preventivas hasta que existan las condiciones y la seguridad de que la salud de los habitantes no correrá peligro, de igual forma, pidieron a la ciudadanía mantener las recomendaciones del sector salud para evitar contagios a gran escala.

Por su parte, el edil, Jesús Santiago Santiago, agradeció el apoyo del gobierno del estado y reconoció la labor que realizaron los bomberos y Protección Civil en Magdalena Apasco.

Sanitizan entradas y calles de Magdalena Apasco para mitigar contagio de COVID-19





