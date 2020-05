Sanitizan calles y espacios públicos de Tuxtepec

-Durante estos 3 días estarán realizando estas acciones, para evitar más contagios de covid.

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Este jueves elementos de protección civil, bomberos, empezaron con la sanitización de algunas calles y espacios públicos de Tuxtepec, con la finalidad de evitar que hasta más casos de covid-19 confirmados, ya que hasta el momento se contabilizan 34 tan solo en el municipio.

La sanitización la empezaron en la calle Matamoros, desde Carranza hasta Independencia, y se hará también en los espacios públicos como el Parque Juárez, así mismo este viernes continuarán con la avenida 20 de noviembre desde Morelos hasta Arista, ya que es una de las más transitadas.

El sábado la sanitización empezará en la avenida Independencia hasta la calle Hidalgo, en donde se concentra el mayor número de comercios. Lo que se pide es que los durante el tiempo que se va a realizar la sanitización, no haya vehículos estacionados ya que esto ayudará a que se tenga un mejor resultado.

Cabe hacer mención que esta acción ya la estuvieron haciendo en días pasados en algunas calles, sin embargo debido a que los casos van en aumento, siguen con estas acciones de prevención, ahora es en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública.

