Regreso a la normalidad en Oaxaca, será paulatina y con todas las medidas: SSP

-Pidió no hacer a un lado las medidas de seguridad necesarias

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- En el marco de la sanitización que inició este jueves en calles y espacios públicos de Tuxtepec, el Secretario de Seguridad Pública en el estado Raúl Ernesto Salcedo, puntualizó que tras el anuncio del Gobernador Alejandro Murat, en que alrededor de 200 municipios podían retomar sus actividades a partir del próximo lunes, esto será de manera paulatina y sin hacer a un lado las medidas de seguridad.

Al cuestionársele si esto no provocara que se disparen los casos en estos municipios que hasta el momento no han reportados covid-19, dijo “la vuelta a la normalidad sea paulatina, irán definiendo cómo y cuándo hacerlo, el Gobernador fue muy claro tenemos que seguir cuidándonos y mientras no haya una vacuna debemos de ser corresponsables sociedad y gobierno”.

Además ante la inquietud de los comerciantes del municipio de Tuxtepec en abrir en los próximos días, les pidió seguir con las cortinas abajo y con todas las recomendaciones, sin embargo de ser necesario utilizarían la fuerza pública, solo en casos extraordinarios y no harán uso de la fuerza de manera innecesaria o arbitraria.

En cuanto a la sanitización, puntualizó que s una de las medidas de prevención y que la van a aplicar en todos los municipios del estado, principalmente en donde hay casos confirmados y sobre todos decesos, por lo tanto están implementando esta actividad en la capital, Tuxtepec y Santa Magdalena Apasco.

La sanitización la empezaron en la calle Matamoros, desde Carranza hasta Independencia, este viernes continuarán con la avenida 20 de noviembre desde Morelos hasta Arista, ya que es una de las más transitadas; el sábado la sanitización empezará en la avenida Independencia hasta la calle Hidalgo.

Lo que se pide es que durante el tiempo que se va a realizar la sanitización, no haya vehículos estacionados ya que esto ayudará a que se tenga un mejor resultado.

