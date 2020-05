Profesores de la S.22 exigen pago de incidencias 2015, se manifiestan en su oficina sindical en Oaxaca

-Aseguran que les depositarían desde el pasado 30 de marzo y hasta el momento no han recibido dicho pago

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- Un grupo de profesores se manifestaron en las oficinas de la Sección 22, para exigir el pago de incidencias del año 2015, el cual aún no se les ha depositado, a pesar de que se les había informado que este pago se haría desde el pasado 30 de marzo, sin embargo hasta el momento esto no ha sucedido.

Said Landa, quien se presentó como vocero de los manifestantes, comentó que en varias mesas de diálogo les han comentado que esta pago se les hará, sin embargo ya ha pasado mucho tiempo y esta promesa no se ha cumplido, por ello la desesperación de este grupo de profesores.

Asimismo indicó que esta situación es más desesperante debido a la emergencia sanitaria por la que está atravesando el país y la entidad, por ello reiteraron la exigencia de que les realicen los pagos que les adeudan, para así poder mantener a sus familias.

Agregó que esta no es la primera ocasión que se manifiestan para exigir el pago, pues son más de 3 mil profesores los que se encuentran en esta situación, sin embargo en esta manifestación participó una cantidad reducida, para cuidar el tema de la sana distancia.

Said Landa comentó que la dirigencia sindical y el IEEPO han manifestado en varias ocasiones que el recurso para su pago ya está, sin embargo no se explican el por qué aún no les han pagado, por ello piden que esta acción se realice a la brevedad, incluso dijo que el Secretario General de la Sección 22 Eloy López Hernández fue el que les dio la fecha de pago para el pasado 30 de marzo.

