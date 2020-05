Por insuficiencia de camas, habilitan hospital civil de Oaxaca para atender casos de Covid-19

-Esto debido a que el Hospital Regional de Alta Especialidad llegó a su máxima capacidad

-En un principio el hospital civil no estaba contemplado para atender casos de coronavirus

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- Luego de que se dio a conocer que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca no tiene capacidad para seguir atendiendo casos de Covid-19, el gobierno del estado habilitó el Hospital Civil “Aurelio Valdivieso”, para atender pacientes con esta enferdad, aún cuando en un principio este nosocomio no había sido habilitado para tal fin.

Esta información la dio a conocer el gobierno del estado por medio de un comunicado, el cual resalta que el pasado diez de mayo se puso a disposición el hospital de la mujer y el niño oaxaqueño, para atender casos de Covid-19, este nosocomio cuenta con 30 camas con ventilador y su capacidad está actualmente al 16 por ciento.

De acuerdo al comunicado, el gobierno estatal tenía contemplado la habilitación paulatina de 25 hospitales en toda la entidad, por ello se habilitó el hospital civil para atender a pacientes con Covid-19, cabe recordar que en un principio se dispuso del hospital regional de alta especialidad y el hospital de la SEDENA en la ciudad de Oaxaca.

Fue apenas este martes, cuando los Servicios de Salud de Oaxaca, dieron a conocer que sólo había cuatro ventiladores disponibles para atender a pacientes de Covid, estos aparatos se encontraban únicamente en el hospital “Presidente Juárez” del ISSSTE, es decir que los espacios en el hospital de alta especialidad ya estaban ocupados todos los que tienen.

Finalmente el gobierno del estado reiteró el llamado a la población a no bajar la guardia, mantener el aislamiento en casa y atender las recomendaciones sanitarias, en caso de tener que salir, se pide el uso obligatorio de cubre bocas y el lavado frecuente de manos o el uso de gel antibacterial.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario