Oaxaca cuenta con disponibilidad de camas para la atención de pacientes COVID

-Se tiene 87% de disponibilidad en hospitalización general y 71% en camas con ventiladores para atender la pandemia

-El Hospital de la Mujer y el Niño Oaxaqueño registra una ocupación de apenas el 16%

Oaxaca de Juárez, Oax. 14 de mayo de 2020. Oaxaca cuenta actualmente con un 87% de disponibilidad en hospitalización general y 71% de ventiladores en hospitales para atender la pandemia, así lo dio a conocer el subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo López Gatell, en su conferencia diaria del día 13 de mayo.

A pesar de que algunos de los 25 hospitales que forman la red hospitalaria COVID de Oaxaca se encuentran cerca de su capacidad máxima, la disponibilidad total de camas tanto de observación como con ventilador es alta, aún en los Valles Centrales, pues recientemente fue habilitado, como estaba previsto, el Hospital de la Mujer y el Niño Oaxaqueño ubicado en San Bartolo Coyotepec, el cual registra una ocupación de apenas el 16%.

Respecto a las cifras de ocupación, el secretario de los Servicios de Salud de Oaxaca, Donato Casas Escamilla, también señaló que la habilitación de la red hospitalaria se va realizando con base al comportamiento epidemiológico de la enfermedad en cada una de las jurisdicciones sanitarias.

Asimismo, informó que los 25 hospitales COVID-19 que concentrarán la atención de especialidad en el pico más alto de la pandemia, 10 pertenecen a los SSO, cinco son del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) e igual número del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cuatro de Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y uno de Petróleos Mexicanos (Pemex).

