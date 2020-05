No hay condiciones para regreso a clases en Oaxaca, por cercos sanitarios en municipios: Sección 22

-Argumentan que si no se analiza bien la situación, podría salirse de control, pues hay maestros en municipios con casos confirmados.

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- En una primera valoración, no existen condiciones para que en los 203 municipios de la entidad se puedan reanudar las actividades escolares este próximo 18 de mayo, declaró el Vocero de la Sección 22 Wilbert Santiago Valdivieso, por ello la decisión de reiniciar las clases en estos municipios se dará en una reunión con la comisión política de la gremial.

Y es que uno de los factores que se deben analizar, es que en esos municipios se crearon filtros sanitarios para evitar contagios de Covid-19 y muchos profesores se encuentran en municipios en dónde hay casos positivos y esta situación podría salirse de control si no se toman las medidas de prevención necesarias para evitar contagios.

Incluso dijo que las autoridades de esos municipios le pedirán a los maestros que se saniticen, la igual que sus pertenencias, porque en esos lugares harán lo posible para seguir sin contagios de esta enfermedad.

El vocero de la sección 22 dijo que los profesores están comprometidos con la educación,por ello durante esta contingencia se ha ido avanzando por medio de diversas estrategias que se implementaron para no perder el ciclo escolar.

En ese sentido comentó que a la Secretaría de Educación Pública le interesa que no se pierda el ciclo escolar, es por esta razón que se debe analizar la situación sanitaria en los llamados municipios de “la esperanza” en dónde se tiene programado la reanudación de las actividades escolares este próximo 18 de mayo.

Incluso dijo que se deben sanitizar los planteles educativos, para salvaguardar la salud de los alumnos, además debe haber asambleas con padres de familia para analizar todos los temas que estén pendientes y que permitan en una primera instancia el regreso a clases y el garantizar la culminación del ciclo escolar.

