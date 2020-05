Mujer de la tercera edad muere atropellada en la carretera Oaxaca – Puerto Ángel

-El chofer de una camioneta de tres toneladas se dio a la fuga, no pudo ser identificado.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oax. – Los hechos ocurrieron sobre la carretera federal 175 en el tramo Oaxaca-Puerto Ángel, en la jurisdicción del municipio de Villa de Zaachila sobre la conocida cuesta de Ocotlán.

Durante la mañana de este jueves, según las investigaciones realizadas por las autoridades, la mujer cruzaba la vialidad, cuando fue impactada por una camioneta de tres toneladas color rojo y al percatarse de la gravedad del hecho, el chofer escapó con dirección al municipio de Ocotlán de Morelos.

El cuerpo de la mujer de edad avanzada quedó tendido sobre la cinta asfáltica, siendo auxiliada por conductores que fueron testigos presenciales del incidente y los mismos que solicitaron el apoyo de elementos de emergencias y las autoridades correspondientes.

Debido al fuerte impacto que recibió la mujer perdió la vida en el lugar, por lo que elementos de la policía procedieron con el acordonamiento, mientras los agentes de la Fiscalía General del Estado arribaron al lugar para el levantamiento del cadáver e iniciar con la carpeta de investigación correspondiente.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario