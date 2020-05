México alcanza los 42.595 casos confirmados de coronavirus y 4.477 muertes

La Secretaría de Salud de México informó la tarde del jueves que el país registra un total de 42.595 casos confirmados de coronavirus, así como 4.477 decesos.

En las últimas 24 horas, el país registró 2.409 contagios y 257 fallecimientos, según informaron las autoridades sanitarias en conferencia de prensa.

De los casos confirmados hasta este jueves, 10.057 son contagios activos, es decir, que se registraron en los últimos 14 días.

La Ciudad de México es la entidad con más casos activos del país, con 2.448 contagios. El Estado de México reporta 1.372 infecciones recientes, mientras que Tabasco registra un total de 567.

Sobre la capacidad hospitalaria para enfrentar el coronavirus, la Secretaría de Salud informó que hay un 71 % de disponibilidad de las camas con ventilador a nivel nacional, que son destinadas a los pacientes con covid-19 en un estado más grave.

Asimismo, hay 26.746 contagios y 420 defunciones que han sido catalogadas como sospechosas.





