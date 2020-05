Lanza CCO convocatoria para reconocer a sus talleristas

Oaxaca, Oaxaca.- La Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca a través de la Casa de la Cultura Oaxaqueña lanzó una convocatoria en el marco del Día del Maestro para que los mil 600 alumnos y alumnas que tiene la CCO den a conocer a través de un video, carta o dibujo qué significan para ellos sus talleristas y qué han aprendido.

Al respecto la titular de la Seculta, Karla Villacaña Quevedo, destacó la importancia de reconocer el trabajo que realizan los 55 talleristas de la Casa de la Cultura Oaxaqueña, pues dijo, son ellos y ellas quienes representan el primer acercamiento a las manifestaciones artísticas y culturales de las futuras generaciones.

Por su parte el director general de la Casa de la Cultura Oaxaqueña, Emilio de Leo Blanco, expuso que una de las tareas principales de la CCO es la iniciación y formación en varias disciplinas artísticas que se logra gracias al trabajo y la dedicación de hombres y mujeres talleristas que trabajan en cuatro áreas básicas de las bellas artes: la danza, las artes plásticas, música y teatro.

El director explicó que las y los alumnas deberán enviar sus videos, cartas o dibujos al correo electrónico [email protected] y se seleccionarán los trabajos que contengan más emotividad, creatividad y originalidad.

Habrá cuatro ganadores en esta convocatoria, quienes recibirán un grabado del artista plástico Rosendo Vega o una fotografía de Tania Tapia Pastrana, todos autografiados por estos destacados oaxaqueños que han colaborado solidariamente con la Casa de la Cultura Oaxaqueña.

Para cualquier duda sobre la convocatoria se podrán comunicar a la cuenta de Facebook de la CCO en https://www.facebook.com/casadeculturaoax o en el Twitter @CCO_GobOax.

