Hospital de Tamazulápam del Espíritu Santo registra brote comunitario Covid-19

-Los Servicios de Salud informaron, que el brote comenzó con el esposo de una de las enfermeras que resulto positivo a Coronavirus.

-A través de los medios de comunicación, se difundió del posible cierre del Hospital, sin embargo, se desmienten dichas especulaciones.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oax. – El subdirector Juan Carlos Márquez de los Servicios de Salud de Oaxaca, dio a conocer que se trataba del inicio de un brote teniendo de origen el esposo de una de las enfermeras que resulto positivo a Covid-19.

Derivado de esta exposición, ocho integrantes del personal médico de Tamazulápam del Espíritu Santo comunidad (mixe) de la Sierra Norte de Oaxaca, resultaron contagiados de Coronavirus, aunado a estos casos confirmados se ha puesto bajo vigilancia a seis personas más que mantuvieron contacto directo con los infectados y fueron puestos bajo aislamiento hasta determinar su estado de salud.

Entre las primeras investigaciones al brote en el Hospital de Tamazulápam, la enfermera ya presentaba un cuadro sintomático de coronavirus y no informó sobre su situación de salud, teniendo hasta este momento 15 personas bajo aislamiento, de entre la cuales se contabiliza al director del mismo nosocomio.

Debido a los contagios por parte del personal de salud que labora en el mismo lugar, se ha reducido la capacidad de atención y solo por el momento se estarán brindando servicios básicos y se descartó el cierre como se ha difundido de forma errónea.

“No cierra, el hospital no está cerrado pero su funcionamiento está ampliamente disminuido”, explicó Juan Carlos marques SSO.

Sobre el riesgo a la población, el Subdirector de Salud de Oaxaca señaló, que este siempre existe por lo que enfatizó en la necesidad de que se vigilen las medidas de prevención ya que por la falta de personal el Hospital Comunitario de Tamazulápam, de nivel 2 y con 15 camas, mantendrá su servicio limitado.

“En cuanto nos enteramos del brote, lo que hicimos fue hacer nuestro ejercicio epidemiológico y seguir los protocolos, por eso la gente está en cuarentena y los segundos contactos están en vigilancia, por eso el hospital se ve ampliamente reducido en su capacidad de funcionamiento”, finalizó.

