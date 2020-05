Hospital de Alta Especialidad de Oaxaca sin espacio para atender casos Covid-19

-Esta información la dieron a conocer por medio de un presunto comunicado

-Señalan que no tienen espacio para atención hospitalaria a pacientes con padecimientos de coronavirus

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, dio a conocer por medio de un comunicado, que llegó al límite de sus capacidad instalada para atender a pacientes con Covid-19, pues el la única institución en la entidad que atiende a población abierta, por esta situación es imposible ingresar a más pacientes para atención hospitalaria.

En el documento mencionan que desde el pasado 24 de marzo han trabajado de manera incansable para atender a los pacientes que han llegado con síntomas de covid, porque están comprometidos con la población para cuidar y velar su salud, sobre todo de aquellos que no son derechohabientes del IMSS, del ISSSTE de PEMEX, la SEDENA y la SEMAR.

Cabe mencionar que hace unos días los servicios de salud de Oaxaca dieron a conocer que todos los equipos respiratorios del Hospital Regional de Alta Especialidad estaban ocupados y solo tenían una cama disponible sin ventilador.

Asimismo destacaron que se han preparado desde principios de año capacitando al personal médico, paramédico y de enfermería para atender de manera adecuada a los pacientes con coronavirus, sobre todo en la colocación y retiro de equipo de protección personal, además mencionan que han gestionado insumos para garantizar una atención de calidad a la población.

En el comunicado hacen referencia de que el personal hace lo humanamente posible para que los pacientes venzan esta enfermedad y reiteran su compromiso con la sociedad oaxaqueña, sobre todo los más desprotegidos y vulnerables, por ello hacen el llamado a seguir las medidas de prevención e higiene para evitar más contagios.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario