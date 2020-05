Hay 115 mdp para pago de incidencias, S-22 analizará cómo organizar los pagos



-El monto representa el diez por ciento del adeudo que se tiene por el tema de incidencias administrativas

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- El vocero de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Wilbert Santiago Valdivieso, informó que hay una liberación de 115 milloones de pesos para iniciar el pago de las incidencias administrativas, este monto dijo, representa el diez por ciento del adeudo total.

Agregó que analizarán con los niveles educativos la forma de cómo ir organizando el avance de estas incidencias administrativas, pues afirmó que en distintas mesas tripartitas se han generado ciertos acuerdos para resolver esta situación que afecta a varios profesores de la gremial.

Mencionó que el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), ha manifestado que tiene comunicación directa con la sección 22, sin embargo el vocero magisterial dijo que lo que también requieren es solución a sus demandas.

Y es que un grupo de profesores se manifestaron en las oficinas de la Sección 22, para exigir el pago de incidencias del año 2015, el cual aún no se les ha depositado, a pesar de que se les había informado que este pago se haría desde el pasado 30 de marzo, sin embargo hasta el momento esto no ha sucedido.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario