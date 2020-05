Equipamiento a centros educativos de educación básica en Oaxaca ha beneficiado a 309 mil alumnos: IEEPO

-Por otra parte, para dar certidumbre jurídica, se han entregado 678 títulos de propiedad a igual número de centros educativos

Oaxaca de Juárez, Oax. 14 de mayo de 2020. En atención a las necesidades de los planteles escolares y como parte del compromiso del gobernador Alejandro Murat Hinojosa con la educación básica, en lo que va del actual sexenio el Gobierno del Estado, a través del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), ha beneficiado con mobiliario y equipo a dos mil 859 escuelas, donde cursan sus estudios 309 mil alumnos y prestan sus servicios 17 mil docentes.

La inversión asciende a poco más de 170 millones de pesos, lo que ha contribuido al desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes quienes son el centro del proceso educativo, por lo que se continúa avanzando en la revisión de los requerimientos para las más de 13 mil escuelas ubicadas en las ocho regiones de la entidad.

Por otra parte, se han entregado 678 títulos de propiedad a igual número de centros educativos, lo que les brinda certeza jurídica sobre los predios que ocupan y facilitan su acceso a programas de apoyo del sector educativo.

Al respecto, el director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal enfatizó que el Gobernador del Estado ha privilegiado el diálogo en todo momento para alcanzar acuerdos que permitan dar cauce a cada una de las peticiones planteadas por el magisterio, siempre dentro del marco de la legalidad, facultades y competencias de su administración.

Para ello –dijo-, ha sido fundamental la participación de todos los actores del proceso educativo: madres y padres de familia, autoridades municipales, docentes, trabajadores administrativos y auxiliares, así como el trabajo coordinado entre el IEEPO y la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Mencionó que para que los diversos centros educativos puedan obtener los recursos que les hagan falta para remodelaciones, ampliaciones o construcción de nuevos edificios, es requisito indispensable que se cuenten con los instrumentos jurídicos donde se acredita la propiedad de los mismos.

El Director General del IEEPO destacó el trabajo realizado con la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana del Estado de Oaxaca (Coreturo), que ha hecho posible la entrega de títulos de propiedad a planteles de la entidad y de esta manera garantizar ambientes escolares seguros y adecuados para el proceso de enseñanza y aprendizaje.

