En Valle Nacional, colonia San Juan abre accesos por falta de servicios básicos

-Señaló la presidenta de Colonia que pese al riesgo, era necesario abrir sus calles para que ingresara el servicio de gas y basura para continuar en la cuarentena.

Alex Morales

Oaxaca, Oaxaca.- Pese a la contingencia por el COVID-19, vecinos de la colonia San Juan Bautista en Valle Nacional decidieron realizar un tequio para abrir sus calles, debido a que están viéndose afectados ante la falta de servicios básicos como el de gas LP y la recolección de basura, ya que los vehículos no podían acceder a esta colonia, por lo que la presidenta de esta colonia Silvia Hernández Acevedo, señaló que esta situación de aislamiento estaba afectando alrededor de 300 personas que habitan en ese lugar.

Reconoció que pese al riesgo que existe por la pandemia, fueron los mismos colonos quienes decidieron aprovechar para abrir las calles ahora que cuentan con un nuevo acceso, lo que le facilitaría a las personas desplazarse con mayor rapidez hacia el casco urbano para realizar sus actividades diarias.

Comentó que existe optimismo entre todos los pobladores ahora que cuentan con un nuevo acceso, pues explicó que era un proyecto que desde hace muchos años estaban añorando y que decidieron hacer público este día aprovechando la apertura de la otra calle de la cual se ha venido pavimentando poco a poco, por lo que aseguró Silvia Hernández, que se seguirá gestionando para lograr más proyectos para esta colonia.

De esta manera agradeció al edil de Valle Nacional Rey Magaña García, por cumplir su compromiso de hacer posible este proyecto que para muchos era un sueño, ya que desde administraciones anteriores se pedía un espacio para que los colonos, pudieran trasladarse en menor tiempo al centro de la población y que ya se podrá hacer, gracias a la coordinación y trabajo del Comité de la Colonia y la disposición del edil para lograr el objetivo.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario