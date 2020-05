En las próximas horas, la Cuenca podría tener hasta 50 casos de covid: Jurisdicción Sanitaria

-No descartó que sean más los municipios que tengan casos

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 3 Moisés Montalvo Asprón señaló que en las próximas horas, la cifra de casos confirmados de covid-19 en la región, podrían aumentar hasta los 50.

Agregó que es posible que este jueves se incremente la cifra a cinco casos más a nivel jurisdiccional, “tendríamos de 45 a 50 casos de aquí a mañana, tenemos la confirmación de 5 más pero tenemos 10 muestras pendientes que el día de hoy nos informan si salieron positivas, vamos incrementando de manera importante” reiteró.

Además, dijo que ya se tiene un aumento, por lo que pidió a la población seguir con todas las recomendaciones necesarias, para evitar que haya más casos confirmados y sobre todo defunciones.

El Jefe jurisdiccional, puntualizó que es muy posible que sean más municipios de la Cuenca los que se sumen con los casos, y pidió desconfiar de todos ya que es la única forma de cuidarnos, además de que se deben de seguir con todas las recomendaciones.

Hasta el corte de este miércoles se tienen 40 casos, así como 11 defunciones, así como 6 hospitalizados, y 2 sospechosos, concentrados en Tuxtepec, Loma Bonita con 2 casos, otros 2 en Soyaltepec, Ojitlán con 2 casos, Chiltepec con un caso.

Así mismo reiteró que Tuxtepec debe de seguir con el distanciamiento social, y todas las medidas al igual que todos los municipios en donde se reportan casos.

