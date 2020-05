Acciones conjuntas en seguridad de los 3 órdenes de gobierno dan resultados en Tuxtepec

-Detiene SSPO a presuntos integrantes de un grupo delictivo

Tuxtepec, Oaxaca. La Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) informó que como parte de los esfuerzos conjuntos entre los tres órdenes de gobierno y en el marco de la Coordinación Biestatal Oaxaca-Veracruz, la tarde de este miércoles en San Juan Bautista, Tuxtepec; se logró la detención de Ángel R. y Álvaro R. P. alias “El vampiro”, ambos presuntos integrantes de un grupo delictivo.

Dicha captura se llevó a cabo a través de un operativo coordinado entre personal de la Policía Estatal Preventiva e integrantes de la Policía Municipal de Tuxtepec.

Cabe resaltar que estas acciones son muestra del compromiso que mantiene el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, para garantizar el bienestar y la seguridad en la región de la Cuenca.

Es así como, la SSPO continuará sumando esfuerzos para mantener la paz y el orden en las ocho regiones del estado y construir un Oaxaca cada vez más seguro.

