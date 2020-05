Ya hay fecha para reiniciar actividades en la Industria Cervecera

-Debido al desabasto de este producto, este podría regularizarse en unas horas tras la apertura de las plantas.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – Tras las crecientes quejas de consumidores ante el incremento de los precios en este producto, la Procuraduría Federal del Consumidor realizo un requerimiento hacia la industria cervecera, señalando que este sector podría ser considerado por parte de las autoridades encargadas para reabrir el próximo 18 de mayo.

En entrevista, el titular del organismo, Ricardo Sheffield Padilla, indicó que el tema de abasto se resolvería en cuestión de horas en cuanto se abran las plantas, ya que el consumidor está encareciendo el producto del cual México es el principal exportador del mundo.

“Varias industrias regresarán a partir del 18 de mayo a laborar, no me toca a mí determinarlo, pero por parte de Profeco hemos emitido la opinión de que esta debiera ser de las industrias que regresen. No depende de mí, yo no estoy en ninguna de las instancias que valoran esto, simplemente yo recibo la información de los consumidores que se están quejando y realizamos un requerimiento de información a la industria cervecera”, aseveró.

Estas decisiones dependen de la Secretaría de Salud, “pero como el 18 van a ir liberando áreas del país, y por lo que he leído y escuchado de las industrias, yo creo que esta también puede ser consideradas como una de las que deben regresar con las medidas sanitarias necesarias”.

Dentro de las plantas de las principales productoras de cerveza del país son totalmente automatizadas, “se ven muy pocas personas dentro de la planta, de hecho, tienen un control maestro y ahí hay tres operadores, y prácticamente esas tres personas mueven toda la planta”.

IMPORTAR CERVEZA SERÍA “EL COLMO”

Respecto a las crecientes quejas que ha recibido la Profeco en esta semana, por aumentos injustificados, el procurador dijo que no se pueden atender, “porque, aunque el consumidor tiene razón que hay un aumento, no le asiste la razón que este aumento sea injustificado porque no hay producto”.

“Profeco no puede intervenir en este caso, porque no hay un aumento injustificado, lo que no hay es producto, que es muy diferente. Ya no hay cerveza, para que haya, se tendría que importar y sería el colmo que siendo el principal exportador de cerveza en el mundo importemos cerveza”, resaltó.

