Un vehículo y dos detenidos tras persecución policíaca en Tuxtepec

-Los primeros reportes indican un vehículo evadir un filtro de revisión ubicado en Sebastopol

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oax. – Los hechos dieron inicio en un filtro de revisión ubicado en Sebastopol, el cual estaba a cargo elementos de la Policía Estatal de Tuxtepec, al pasar el vehículo por dicho lugar las autoridades marcaron el alto a una camioneta color gris, para realizar el procedimiento que se lleva acabo de inspección.

Sin embargo, la unidad de motor se negó a detenerse, por lo que inicio una persecución sobre la carretera Valle Nacional – Tuxtepec la cual terminó con detonaciones de arma de fuego en las inmediaciones de la colonia del Carmen, colindando con la colonia Victoria sobre la calle Pochutla de este municipio.

En el lugar acudieron elementos de apoyo por parte de la Policía Municipal y procedieron con el resguardo y acordonamiento de la zona, en donde se hizo la detención de dos sujetos a quienes se les decomisaron armas cortas y fueron trasladados hasta la agencia estatal ubicada sobre Av. Libertad entre Santos Degollado y Ponciano Medina, provocando un cierre parcial a la circulación y una fuerte movilización por parte de las diferentes agencias de seguridad, Guardia Nacional, Policía Estatal y Municipal.

Información en proceso…

