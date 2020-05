Segundo ataque armado en carretera del Istmo

-En menos de 24 horas se registró el segundo hecho violento en carreteras del Istmo.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – Alrededor de las 22:00 horas de este martes en el kilómetro 68 de la supercarretera 185D, Salina Cruz – La Ventosa, sujetos armados a bordo de una camioneta blanca accionaron armas de fuego de alto calibre en contra de una pipa cargada de combustible.

Según reportes la intención era frenar su marcha, sin embargo, el chofer de la pesada unidad logro maniobrar su unidad de motor impactando a sus agresores y sacándolos de la carpeta asfáltica, aventándolos hacia un barranco.

Afortunadamente el chofer de la pipa salió ileso de este ataque y logró llegar hasta la caseta de peaje en Ciudad Ixtepec, donde dio parte a las autoridades policíacas de los hechos ocurridos kilómetros atrás, quienes rápidamente implementaron un operativo de búsqueda en la zona sin tener éxito alguno; ya que únicamente fue hallada la camioneta color blanco con placas de circulación de la Ciudad de México.

Previo a este hecho armado, como se informó minutos antes de la media noche del lunes y los primeros minutos del martes, fue atacado un taxi en la carretera federal 190, en inmediaciones de Jalapa del Marqués, que dejó como saldo un muerto y dos heridos.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario