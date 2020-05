Sanitizan colonias y puntos claves del municipio de San Jacinto Amilpas

San Jacinto Amilpas a 13 de mayo de 2020.- La Presidenta Municipal Lic. Yolanda Santos Montaño de San Jacinto Amilpas sigue desarrollando y aplicando su plan de sanitización municipal dirigido a todas las colonias, por lo que el día de hoy se inició con el casco municipal, posteriormente la colonia; “La República”, y “Nuevo México”, esto garantiza la eliminación de bacterias, virus y gérmenes, pues en plena fase 3 es importante tomar medidas de seguridad para proteger a todos los habitantes del municipio.

La edil Santos Montaño comentó que este plan para cuidar y proteger la salud municipal, se viene aplicando desde febrero, se han impartido talleres, cursos y capacitaciones que han servido para evitar contagios, así como el uso obligatorio de cubrebocas, aplicación de gel antimaterial, inspección de negocios, sanitización del transporte público entre otras medidas de prevención, higiene y seguridad que coordinados con la Dirección de Protección Civil municipal se ha llevado con éxito.

Por su parte el Director de Protección Civil Ing. Pedro César Arango argumentó que todas estas acciones se previeron desde los inicios de la pandemia en México, llevamos más de un mes sanitizando el municipio, añadió que seguirán aplicando acciones que permitan erradicar el virus, bacterias y gérmenes, combatiendo esta contingencia ya que nuestro mayor fin es eliminar los contagios por covid-19.

Agradecieron el apoyo que ha brindado de Protección Civil estatal al apoyar el día de hoy esta actividad que sin duda mejorará la situación que estamos viviendo a nivel municipal, estatal y federal.

Un sanitizante es un agente químico cuyo objetivo es reducir los microorganismos presentes en una superficie, a un nivel que represente una mayor seguridad, es de suma importancia para el sistema de calidad, seguridad e inocuidad al eliminar los peligros microbiológicos y que éstos no lleguen al consumidor u habitante.

