Respeta IEEPO medidas sanitarias en pago de nómina por cheque

-Se organizó para los días 13,14 y 15 de mayo en Valles Centrales y en el resto de las regiones el 13 y 14

Oaxaca de Juárez, Oax. 13 de mayo de 2020.- Con la instalación de un filtro de control, atendiendo las medidas sanitarias decretadas por el gobernador Alejandro Murat Hinojosa por la pandemia de Covid-19 y con ello disminuir los riesgos de contagio, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) inició este 13 de mayo el pago de nómina vía cheque, correspondiente a la quincena nueve del 2020.

En la Pagaduría ubicada en San Felipe del Agua, al igual que en el resto de las regiones, se organizó el acceso a las instalaciones para el desarrollo de la jornada con el apoyo de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPO), a través de la Policía Vial Estatal.

En cumplimento a los protocolos sanitarios decretados por el Gobernador y de acuerdo con la normativa emitida por las Secretarías de Salud federal y estatal, el director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal, estableció como prioridad el cuidado de la salud del personal del sistema educativo estatal.

De forma ordenada, siguiendo las instrucciones de la brigada de Protección Civil y Emergencia Escolar, las y los trabajadores de la educación efectuaron el trámite sin contratiempos. “Se les están dando las indicaciones y tenemos ocho cajas habilitadas para hacer el proceso rápido, además de que se tomaron las previsiones para evitar aglomeraciones”, explicó el responsable del área, José de Jesús Núñez Grijalva.

Así también, mencionó que como parte del protocolo de higiene se entregaron cubrebocas, se estableció el lavado de manos obligatorio y se proporcionó gel antibacterial. Asimismo, se brindó el acompañamiento y las indicaciones para mantener el orden en las filas con la debida sana distancia.

Conforme al calendario programado, este jueves 14 de mayo, de 8:00 a 11:00 horas se atenderá de la H a la L y de 12:00 a 15:00 horas de la M a la O. En tanto, el viernes 15 de mayo se tiene programada la atención a los apellidos con iniciales P, R, V de 8:00 a 11:00 horas y finalmente al bloque Q, S, T, U, W, X, Y, Z de las 12:00 a las 15:00 horas.

En las pagadurías de las otras regiones de la entidad, el pago de nómina vía cheque se programó los días 13 y 14, en un horario de 8:00 a 15:00 horas.

Para evitar aglomeraciones en los bancos, el IEEPO recomienda a las y los trabajadores de la educación, programarse y acudir en horarios atípicos o cuando exista poco flujo de personas con el fin de cuidar su salud.

