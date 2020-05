Reitera SSO llamado a quedarse en casa, se registran 13 casos nuevos a COVID-19, suman 271

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 12 de mayo de 2020.- El secretario de Salud en la entidad, Donato Casas Escamilla, informó que de acuerdo al comunicado técnico diario de este martes 12 de mayo, se han contabilizado 271 casos positivos a COVID-19 en Oaxaca.

Agregó que se registraron 13 casos nuevos y cinco decesos, que en total suman 52 fallecimientos, los cuales corresponden a dos hombres de 18 y 45 años de edad con diabetes tipo 2 y obesidad; uno de 48 años con diabetes, hipertensión, obesidad e insuficiencia renal y otro de 56 años sin comorbilidad; así como una mujer de 37 años con obesidad.

Informó que se han notificado mil 137 casos, de los cuales, 730 son negativos, 136 están en calidad de sospechosos hasta tener los resultados de los laboratorios autorizados por el sector y se han recuperado 146. A la fecha se contabilizan 73 casos activos.

Casas Escamilla dijo que el municipio de Oaxaca de Juárez registra tres casos nuevos, le siguen con dos casos Santa Cruz Xoxocotlán y San Juan Bautista Tuxtepec, y con un caso en San Martín Toxpalan, San Gabriel Mixtepec, San Pedro Mixtepec, Santa María Huatulco, Santiago Pinotepa Nacional y Santiago Juxtlahuaca.

Señaló también que las comorbilidades que están presentes son en primer lugar la diabetes mellitus, le sigue la hipertensión arterial, la obesidad, la insuficiencia renal, la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) y la inmunosupresión.

El encargado de la política sanitaria del estado hizo nuevamente el llamado a la conciencia y responsabilidad de todas y todos para que acaten las medidas de distanciamiento social que han emitido los gobiernos federal, estatal y municipal de manera oportuna.

Señaló enfático que es importante aplicar las medidas de sana distancia, usar cubreboca, lavarse las manos con agua y jabón y sobre todo proteger a la población vulnerable como personas con enfermedades crónicas como hipertensión arterial, diabetes y obesidad, mujeres embarazadas y menores de cinco años. “Si se cuidan, nos cuidamos todos”, aseveró.

Por su parte, el director de Atención Médica de los SSO, Erick Azamar Cruz, informó que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca (HRAEO) cuenta con 26 camas con un porcentaje de ocupación del 92.3%.

El hospital Presidente “Benito Juárez” del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) cuenta con 13 camas y un 38.5% de ocupación y el Hospital General de Zona 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), tiene 19 camas y registra un 94.7% de ocupación.

Ante ello, dijo, el Gobierno del Estado amplió la red hospitalaria para la atención de pacientes con COVID-19 en estado crítico y que requieren de terapia intensiva con la apertura del Hospital de la Mujer y del Niño Oaxaqueño, coordinado por las Fuerzas Armadas. Este hospital registra actualmente una ocupación del 20%.

