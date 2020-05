Recomendable abrir el comercio en Tuxtepec, hasta después del 30 de mayo: Director de Comercio

-Para evitar que haya más contagios, deben de regresar con todas las medidas de seguridad

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Debido a que algunos de los comerciantes del municipio están empezando a abrir a pesar de que hay un decreto de que todo comercio no indispensable debe de mantener cerradas sus cortinas, el Director de Comercio Jimmy Santos señaló que lo idóneo es que después del 30 empiecen a operar.

Dijo que es recomendable que se haga después de esa fecha para evitar que haya contagios, por lo tanto se van a coordinar con las autoridades de salud y así determinar cuándo sería conveniente abrir y bajo que protocolos de seguridad.

Pidió a las personas ser conscientes y permanecer cerradas las cortinas, por lo que hizo un llamado a los comerciantes a no abrir, ya que en los últimos días se han visto algunos comercios con las cortinas a la mitad, y lo que a su vez ha provocado que la gente empiece a salir a comprar al centro de la ciudad, a pesar de que siguen confirmando los casos de covid, y se siguen reportando más defunciones.

En cuanto a los ambulantes que habían amenazado con regresar a las calles en el transcurso de esta semana, el Director aseguró que ya sostuvieron pláticas con este sector, además de que los han apoyado con despensas y los seguirán apoyando y así no tengan la necesidad de salir a las calles a exponerse.

