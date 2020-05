Para evitar socavones, autoridades rehabilitan drenajes en mal estado

-El último socavón que atendieron fue el de Aldama

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El director de Agua potable Carlos Camarillo Prieto señaló que para que no se presenten socavones en el municipio, han optado por rehabilitar los drenajes en mal estado y así evitar que el daño sea mayor.

Dijo que el último colapso que atendieron fue en la Calle Aldama, sin embargo para evitar atender los socavones optaron por rehabilitar de manera inmediata los drenajes que estén en malas condiciones, siendo alrededor de 4 los que han atendido.

Algunos de los que han rehabilitado son en San Bartolo, otro más en 18 de marzo y la calle Rayón, así como en Independencia y en el Pedregal, “estamos intentando adelantándonos al tema de los socavones para evitar esos problemas en esos momentos”, puntualizó.

El Director pidió a la población tener paciencia y comprensión al momento de realizar estos trabajos ya que podrían ocasionar molestias por el cierre de algunas calles y avenidas.

Además hizo un llamado para los ciudadanos a evitar desperdiciar el agua ya que por la pandemia muchas familias están resguardadas en sus hogares y esto provocó un aumento el consumo de este liquido, , debido a que en esta temporada de estiaje algunas colonias salen afectadas.

