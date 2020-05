Más de 200 municipios de Oaxaca libres de covid-19, podrían regresar a la normalidad el lunes

-El estado está en el semáforo en amarillo, esto permitiría que las actividades se retomen de manera gradual

Tuxtepec, Oaxaca.- En el marco de la conferencia mañanera del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el Gobernador de Oaxaca Alejandro Murat Hinojosa, informó que el próximo 18 de mayo inicia la nueva normalidad de Oaxaca.

El mandatario agradeció la disciplina de todos oaxaqueños por seguir las instrucciones de la autoridad sanitaria respecto de las medidas de seguridad para propagar y evitar el contagio de Covid 19, además hizo 3 precisiones para transitar a la nueva normalidad.



Primero, puntualizó la coordinación que de manera exitosa con el gobierno federal y autoridades municipales, lo que ha permitido que la Autoridad Sanitaria y el Consejo de Salubridad a Oaxaca en semáforo amarillo, con 203 municipios de libres de contagio.

Segundo, la disciplina de los oaxaqueños que permitirá que en el estado transite a la nueva normalidad y regresar de manera gradual a las actividades con medidas de seguridad.

Tercero, detalló que en todo este proceso ha sido fundamental la voluntad de todos, es decir todos son corresponsables y todos debemos participar y, si se sigue de manera disciplinada se podrá estar libre de contagio y regresar a los equilibrios para retomar las actividades económicas.

El regreso al plan de reapertura a la nueva normalidad será en 3 etapas:

1.- Municipios de la esperanza- 18 de mayo

2.- Preparación para reapaertura general- 18-31 mayo

3.- Semáforo semanal por regiones- 1 de junio



Cuando el semáforo esté en rojo solamente se permitirán las actividades laborales esenciales, entre ellas tres nuevos sectores: la minería, la construcción y la fabricación de transporte.

En el naranja aumentan las actividades que pueden desarrollarse. Pueden realizarse las actividades esenciales y las no esenciales pero a un nivel reducido y en el espacio público podrán empezar a operar en espacios públicos abiertos, pero también de manera reducida.

Cuando el semáforo está en amarillo de nuevo se amplían las actividades que se pueden desarrollar. En el espacio público abierto habrá restricciones menores y mayores para el caso del espacio público cerrado, es decir, templos religiosos, museos, cines, teatros, que es parte del espacio público, restaurantes, pero operarán de manera reducida y el cuidado de personas vulnerables será un cuidado medio.

Finalmente cuando un estado está en verde ya no hay restricciones. Se siguen las medidas de salud pública y trabajo, operan las actividades esenciales y no esenciales, el espacio público en lugares abiertos y cerrados opera plenamente. Además, se reactivan las actividades escolares.

