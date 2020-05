Huautla registra primer muerte por Covid-19

-El paciente murió en confinamiento domiciliario ya que no fue hospitalizado.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – La madrugada de este martes, en el municipio de Huautla de Jiménez un paciente que fue diagnosticado positivo de COVID-19, falleció en confinamiento domiciliario ya que no fue hospitalizado en ningún nosocomio.

Aunque no formó parte de las últimas estadísticas del informe diario de COVID-19, las autoridades municipales notificaron durante la noche acerca del primer deceso dentro de este municipio por este padecimiento.

“Por medio de las redes sociales, el municipio de Huautla de Jiménez afirmó que un hombre que dio positivo al nuevo coronavirus no fue hospitalizado y murió en la madrugada de ayer confinado en su domicilio”.

Posterior al fallecimiento, procedieron conforme al protocolo de manejo y confinamiento de cadáveres, siendo sepultado inmediatamente en el panteón de su comunidad natal de la Jurisdicción de Huautla de Jiménez

La familia de la víctima vivió una experiencia muy difícil, pues por los protocolos se va directo a la fosa, sin previo velorio como es costumbre ante cualquier culto religioso, resaltando que se debe mitigar la concentración de personas debido a que es el riesgo de contagió más frecuente de persona a persona.

