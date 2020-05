Hasta que haya cero contagios en el país, pueblos indígenas de Oaxaca abrirán accesos

Óscar Rodríguez

Gabino Constantino Jimenez presidente municipal del ayuntamiento de Santa Catarina Cuixtla, uno de los municipios localizado en la Sierra Sur que esta entre los poblados con cero casos de Covid-19, afirma que el cerco instalado en el pueblo fue para cuidar a los niños y a los adultos mayores.

Dijo que la medida fue emergente por determinación de la asamblea y siempre cumplió con los lineamientos mandatado por la autoridad federal.

Agradeció a la población en su comarca, que con respeto acató las determinaciones asumidas como los filtros que se instalaron a fuera del pueblo para resguardar a los ciudadanos.

También hizo el agradecimiento a sus paisanos migrantes por haber acatado las ordenanzas, entre ellas que no se les iba a dejar arribar hasta que pasara la contingencia para evitar la propagación del virus. “Y ojalá y sigan con esta medida de seguridad para proteger a nuestra comunidad” enfatizó.

Respecto al retiro de las medidas, pese a que el gobierno federal anunció que sería a partir del 18 de mayo, argumentó que lo analizaran, pero de antemano advirteron que lo harán hasta que descarten todo tipo de riesgo, si es posible hasta conocer que haya cero casos y bajen las tendencias de contagios en el país y en el estado.

