El magisterio decidirá en asambleas el regreso a clases en los municipios: Murat

-El mandatario consideró que es bueno que se hagan asambleas y se analice la situación

-La sección 22 consideró que no hay condiciones y tienen que evaluar con las autoridades y padres de familia.

Redacción TVBUS

Oaxaca, Oaxaca.- El Gobernador del Estado, Alejandro Murat, dijo que ha sostenido comunicación con el magisterio oaxaqueño y que le han comentado que ellos harán asambleas en los municipios para evaluar la modalidad de regreso a clases, sobre todo en los 203 municipios que fueron anunciados como libres de covid en Oaxaca.

En entrevista con Humberto Cruz en radio, el primer mandatario consideró que está bien que se hagan estas asambleas y se analice cada caso en cada municipio en materia educativa.

Y es que tras el anuncio que hizo el Gobierno Federal de regresar el lunes a la normalidad en los municipios que no tienen casos covid y que tampoco tengan municipios vecinos con covid, se generó la duda si se esa normalidad incluye las actividades escolares, sobre todo en Oaxaca en donde se habla de 203 municipios.

Por su lado la seccipon 22 en voz de su dirigente dijo en redes sociales que no hay condiciones sanitarias en las 14 escuelas de la entidad, por lo hizo un llamado a las autoridades del estado a evaluar de manera conjunta las condiciones con los padres de familia.

Por otro lado Murat Hinojosa dijo que de cualquier manera es bueno que 203 municipios de Oaxaca puedan regresar de manera voluntaria a las actividades normales, aunque las principales ciudades y municipios aun no lo puedan hacer.

