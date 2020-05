El IOAM informa que van 71 migrantes oaxaqueños fallecidos en Estados Unidos por COVID-19

-El Gobierno de Oaxaca, a través del IOAM, trabaja de manera coordinada con los 50 consulados de México en Estados Unidos para brindar atención oportuna a los migrantes oaxaqueños que lo necesiten

Comunicado

Tlalixtac de Cabrera. Oax. 12 de mayo de 2020.- El Gobierno del Estado de Oaxaca, a través del Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante (IOAM), da a conocer que con base en la información recibida por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, asciende a 71 el número de migrantes oaxaqueños fallecidos por Covid-19 en Estados Unidos.

La directora general del IOAM, Aida Ruiz García, dijo que por instrucciones del gobernador Alejandro Murat Hinojosa se trabaja de manera coordinada con los 50 consulados de México en el vecino país del norte, con el objetivo de brindar una atención oportuna a los migrantes que así lo necesiten.

Indicó que al corte del 10 de mayo del presente año, el IOAM ha gestionado la repatriación de seis migrantes fallecidos por Covid-19, puesto que la mayoría han sido reclamados por familiares que radican también en los Estados Unidos.

No obstante, resaltó que de enero a la fecha, el IOAM ha logrado la repatriación de 68 restos mortuorios a su comunidad de origen.

Señaló también que se habilitaron al inicio de esta contingencia los correos [email protected] para cualquier asesoría jurídica y [email protected] para el servicio de traslado de restos mortuorios, además del número 951 242 51 14.

Asimismo, Ruíz García señaló los requisitos para el traslado de restos mortuorios, para quienes sufrieron la irreparable pérdida de un ser querido, los cuales son:

Copia del acta de nacimiento de la persona fallecida

Copia de identificación oficial del solicitante quien debe de tener una relación de parentesco con el finado

Solicitud de apoyo

Recalcó que, con base en la “Guía de Manejo de Cadáveres por COVID 19” emitida por el Gobierno de la República, se aplicarán de manera estricta las disposiciones sanitarias nacionales e internacionales para el manejo y transporte de restos mortuorios.



