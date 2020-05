De forma voluntaria, 203 municipios de Oaxaca regresarían a actvidad normal el lunes: Murat

-Las principales ciudades de la entidad no están dentro de estos municipios.

-El magisterio manifestó que hará asambleas para evaluar la situación en cada municipio dijo el mandatario.

Redacción TVBUS

Tuxtepec, Oax.- En el estado de Oaxaca hay 203 municipios en semaforo verde que podrán regresar a sus actividades normales a partir del próximo lunes, de manera voluntaria, señaló el Gobernador del Estado Alejandro Murat, tras el anuncio del Plan de Regreso a la Nueva Normalidad que hizo hoy el Gobierno Federal.

Entrevistado en la estación de radio Exa 103 de esta ciudad, el mandatario dijo que es una buena noticia para Oaxaca que haya 203 municipios que no tienen contagio, y que tampoco tiene municipios vecinos que tengan contagios, por lo que de acuerdo con el Plan del Gobierno Federal, a partir del lunes pueden regresar a todas sus actividades de manera normal.

Por otra parte en enrevista con Oro Noticias, el mandatario dijo que en cuanto al tema educativo, platicó informalmente con el magisterio oaxaqueño, quienes le manifestaron que tendrán que hacer asambleas para evaluar las condiciones en cada municipio, a lo que el mandatario aseguró que es correcto que se hagan estas avaluaciones.

El Gobernador indicó que va a platicar de forma telefónica con todos los presidente municipales de esos 203 municpios, para que tomen la decisión de manera voluntaria, y de forma conciente de regresar a sus actividades normales.

Sin embargo también recalcó que eso no significa que bajen las medidas, sino que las medidas seguirar dandose como el lavado de manos, el uso de cubrebocas y el gel antibacterial.

Tambien señaló que las principales ciudades del estado, no estan dentro de estos municipios por lo que tendrán que seguir con las medidas de sana distancia y de poca movilidad hasta el primero de junio, dque se evaluará de nueva cuenta como está el estado y se darán a conocer las medidas a seguir.

