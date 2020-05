Dávila anuncia transformación de la Policía Municipal

-Con la profesionalización y evaluación constante Tuxtepec contará con la mejor policía de Oaxaca

-Ciudadanos deben colaborar a través de la denuncia anónima para lograr la paz y tranquilidad que demandan

Tuxtepec, Oaxaca.- El presidente municipal, Fernando Bautista Dávila, anunció este martes acciones contundentes para transformar a la Policía Municipal de Tuxtepec de acuerdo a las exigencias de la población en materia de seguridad pública, a la misma que pidió colaborar a través de la denuncia anónima.

El alcalde afirmó que la seguridad pública es un tema que preocupa y que le ocupa como gobierno, “es una demanda de los tuxtepecanos y una prioridad para esta Administración, por lo tanto la tarea debe hacerse en conjunto: las fuerzas de seguridad de los 3 órdenes de gobierno y la ciudadanía.

Dávila, dijo que Tuxtepec aspira a contar con la mejor policía de Oaxaca y para ello en este 2020 se comenzó a contratar a la nueva generación de policías a la que pueden ingresar hombres y mujeres que fluctúen entre los 18 y 25 años que deseen una carrera profesional, personas de bien, con vocación, valores y sobre todo amor por Tuxtepec.

Insistió en que para hacer realidad el objetivo de vivir en paz y tranquilidad también se necesita que la ciudadanía denuncie al 089 de manera anónima los actos delictivos; “no podemos ser omisos, la mejor arma para la ciudadanía es denunciar para bajar el índice delictivo y así buscar la paz y tranquilidad”.

Por su parte, el Comisario de Seguridad Pública Municipal, Abimael Oscar Velasco Velasco, indicó que a partir de esta semana se inició una intensa campaña de evaluación a los elementos para hacer más asertiva su participación de atención a la población, aseveró que habrá alta y bajas en el estado de fuerza pero es necesario; indicó que en Tuxtepec la policía recibe prestaciones laborales altas y esto exige que su servicio sea óptimo y de calidad y que en corto plazo se podrá ver la transformación de esta corporación.

Mientras tanto, el Director de Prevención Social y Participación Social, Efraín Aquino Espinoza, dio a conocer las acciones y estrategias que lleva a cabo el área a su cargo, encaminadas a atender los diferentes ámbitos sociales con programas enfocados a la comunidad en general, grupos vulnerables, estudiantes para prevenir y atacar situaciones que generan violencia y delincuencia.

Anunció que en coordinación con las Comisaría de Seguridad, Protección Civil, Instituto Municipal de la Juventud e Instituto Municipal de la Mujer, comenzarán con la conformación de Comités Vecinales, el Programa de Vecino Vigilante, brigadas, capacitación a empresas en temas de prevención urbana y foros de prevención social y alianzas con la sociedad civil para que la ciudadanía se sume al tema de prevención del delito.

