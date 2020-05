Balean a una persona en agencia de cinco señores de Oaxaca

-La víctima fue trasladada a un hospital para recibir atención médica

Luis Jerónimo

Oaxaca, Oaxaca.- Alrededor de las diez de la mañana de esta miércoles se registró un hecho violento en la agencia de cinco señores de la ciudad capital, en dónde una persona del sexo masculino resultó lesionada y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

En el lugar se encontraba un automovil tipo tsuru color rojo, que presentaba algunos impactos de bala, uno de ellos en el parabrisas, minutos después llegaron elementos de la policía estatal, quienes acordonaron el área para realizar las investigaciones correspondientes.

De acuerdo a versiones extraoficiales, fue el cuerpo de bomberos los que llegaron al sitio y se llevaron a la víctima a un hospital para que recibiera atención médica, además en el pavimento había manchas de sangre al igual que al interoir del vehículo.

