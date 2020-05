Autoridades de Zenzontepec y Tlacotepec, denuncian discriminación de parte de personal de salud

-En caso de no ser atendidas sus demandas, el lunes se trasladarán al a capital para intensificar sus medidas de presión.

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Autoridades municipales de San Jacinto Tlacotepec y de Santa Cruz Zenzontepec, se manifestaron este miércoles en las instalaciones de los Servicios de Salud de Oaxaca, para denunciar irregularidades y actos discriminatorios por parte del personal médico.

Una de las denuncias tiene que ver con la falta de sensibilidad por parte del personal del hospital básico comunitario de San Jacinto Tlacotepec, pues llevan varias semanas en paro, a pesar de que el país y la entidad se encuentran en la fase 3 de la pandemia por al Covid-19, asimismo dijeron que los habitantes sufren de discriminación, sólo por el hecho de hablar su lengua materna.

Agregaron que tienen evidencias que personal del hospital llega a laborar en estado de ebriedad, usan demasiado tiempo el teléfono celular durante su jornada de trabajo en actividades que no tiene nada que ver con el tema de la salud, lo cual retrasa la atención hacia los pacientes.

Por su parte el Presidente Municipal de San Jacinto Tlacotepec Jacinto Méndez, pidió la intervención de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, para que dicte las medidas cautelares correspondientes, para garantizar la atención de la población de este municipio.

Asimismo pidió al Presidente de la República, al Gobernador y al Secretario de Salud, que cambien de manera inmediata la plantilla laboral del hospital básico comunitario de San Jacinto Tlacotepec, que se envíe a personal comprometido con la salud y que se respeten los espacios para los trabajadores de la región.

También pidieron la contratación de un pediatra, un anestesiólogo y un cirujano, señaló que mientras no se cumplan con sus peticiones, clausurarán de manera simbólica el hospital, incluso dijo que si las autoridades continúan sin atender sus demandas, el próximo lunes se trasladarían a la ciudad de Oaxaca, para realizar otro tipo de acciones de presión.

