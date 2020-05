Ante anuncio de plan de reactivación, Diócesis de Tuxtepec llama a no confiarse

-Han determinado que seguirán suspendidas las actividades pastorales ordinarias y las celebraciones litúrgicas con asistencia de fieles

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Durante la conferencia mañanera de este miércoles se anunció un plan de reactivación en los municipios en donde no haya casos confirmados, sin embargo la Diócesis de Tuxtepec llamó a los ciudadanos a no confiarse y dejar a un lado las medidas de seguridad, ya que la región de la Cuenca del Papaloapan tiene un riesgo alto y los casos podrían aumentar.

A través de un comunicado, pidió a la población mantener la guardia ya que este virus no va a desaparecer, y lo que importa en estos momentos es seguir con pocos casos, por lo tanto como Diócesis seguirán suspendidas las actividades pastorales ordinarias y las celebraciones litúrgicas con asistencia de fieles, en todas las parroquias, además en el comunicado hacen hincapié de que ningún sacerdote podrá cambiar estas determinaciones.

Por lo tanto a pesar de que en la región hay municipios en donde no hay casos y que podrían empezar a reactivarse a partir del próximo lunes, en toda la Diócesis seguirán con las medias que hasta el momento están implementando.

En el comunicado, firmado por el Obispo José Alberto González Juárez, pidió una oración, y respeto por todos los trabajadores de la salud que diariamente están arriesgando su vida.

