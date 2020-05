Activistas políticos instalan dispensario de víveres en Valle Nacional

-Señala Bersahin López que gracias a la petición del “Biche” se logró que estos apoyos se destinaran a Valle Nacional y que ha sido aportación voluntaria y sin fines lucro.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- Un grupo de activistas políticos decidieron instalar un dispensario de víveres en Valle Nacional, buscando apoyar al sector más vulnerable de la sociedad para mitigar la contingencia, una iniciativa que fue encabezada por el Presidente del Comité Estatal de PANAL Bersahin López López y actores políticos de la Cuenca.

Ahí mismo el funcionario Estatal señaló que se requiere de la empatía social para sensibilizarse ante esta situación de emergencia, donde los más desprotegidos son afectados y es por eso que indicó que es momento de que todos se solidaricen para que los Oaxaqueños salgan adelante.

Dijo Bersahin López que estas acciones se vienen haciendo sin fines de lucro, ya que aseveró que todo tiene su momento y que en esta ocasión se trata de apoyar a los de escasos recursos por lo que dijo que a petición de su amigo Elso Pérez Sánchez y otros actores políticos, decidieron establecer este dispensario para apoyar a las familias en Valle Nacional.

De esta manera explicó que este tipo de acciones se van a estar replicando en otros municipios de la Cuenca y del estado donde estarán entregando estos tipos de apoyos, como una iniciativa de un grupo de amigos que de sus propios recursos han aportado para combatir la crisis en el Estado.

Por su parte el coordinador Regional Elso Pérez, se mostró agradecido con estos apoyos y reconoció el esfuerzo de los diferentes actores políticos que se sumaron a la causa en apoyo a las familias de Valle Nacional, esperando que con este acto de contribución otras personas se sumen para así hacer frente la Contingencia, de una manera solidaria entre todos los compañeros.

