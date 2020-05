Actividades podrían reanudarse el próximo lunes en municipios libres de contagio de Covid-19

-Oaxaca se encuentra en semáforo amarillo, Murat reitera que seguirán indicaciones de Consejo Nacional de Salud

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- Las autoridades federales anunciaron que a partir de este lunes 18 de mayo, se podrían estar reanudando algunas actividades, a lo cual le han llamado “la nueva normalidad”, misma que está dividida en tres etapas.

La primera de ellas contempla 269 municipios en 15 estados del país en dónde no ha habido contagios de Covid-19 durante la jornada nacional de sana distancia, de estos municpios, 203 se encuentran en el estado de Oaxaca, a estas poblaciones se les ha denominado “Municipios de la Esperanza”, en estos municipios se reanudarían atividades este 18 de mayo, incluyendo las escolares.

La etapa dos contempla la preparaciòn para la reapertura general, que se irá dando de manera gradual del 18 al 31 de mayo, esto dependiendo de la información que vayan dando las autoridades, respecto a los contagios y las estadísticas de Covid-19.

La fase 3 estipula que el resto de los municipios que falten por reanudar sus actividades, se dará por medio de un semáforo semanal por regiones y ahí se determinará qué poblaciones podrán reanudar actividades.

En ese sentido el Secretario de Educación Pública Esteban Moctezuma Barragán, mencionó que las clases no se reanudarán si aún existe riesgo para los estudiantes, padres de familia y maestros, por ello indicó que únicamente reanudarán clases en los municipios con semáforo en verde.

En el caso particular de Oaxaca, la entidad se encuentra en color amarillo, en ese sentido el Gobernador Alejandor Murat reiteró que la reanudación de actividades en el estado será de acuerdo a lo que indique el Consejo Nacional de Salud y es que otro factor que se debe tomar en cuenta, es que los municipios libres de casos no estén cerca de aquellos que si entraron al mapa epidemiológico.

