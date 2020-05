Trabajadores del ISSSTE de Oaxaca encaran a director para exigirle su salida

-Esto debido a la falta de apoyos para el personal y por incompetencia durante la pandemia

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Trabajadores del hospital “Presidente Juárez” del ISSSTE, encararon al director del nosocomio Gonzalo López Cruz , debido al nulo apoyo que ha dado a la base trabajadora durante la pandemia del Covid-19.

En videos que circulan en las redes sociales, se aprecia cómo un grupo de trabajadores llega a la oficina del director y le empiezan a reclamar esta falta de apoyos, incluso se escucha a una persona decir que mandaron pedir el apoyo de la Guardia Nacional para intimidarlos, sin embargo el personal entró a la oficina y le pidieron que se retirara.

Luego de esto, el director se levantó de su escritorio para salir de su oficina, cuando esto sucedía, los trabajadores empezaron a gritar “fuera, fuera”, en ese momento el director se detuvo y pidió que no le gritaran o de lo contrario no se iría.

Para dar fé de esta situación, el personal del hospital del ISSSTE llamó a un notario público para que tomara nota del incidente, cabe mencionar que cuando salían de las instalaciones, había elementos de la Guardia Nacional, situación que provocó extrañeza por parte de los trabajadores, quienes afirmaban que antes de esto no había presencia de la corporación.

Y es que desde hace varias semanas personal de este hospital han denunciado de manera pública que la dirección no ha implementado las medidas de prevención necesarias para protección del personal, familiares y pacientes, sobre todo a quienes atienden a las personas con coronavirus.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario