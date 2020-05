Sin operar módulos de sanidad en los valles centrales

-En el módulo que está en los límites de Oaxaca y Xoxocotlán, no hay presencia de elementos de la policía vial y demás corporaciones

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- A pesar de que la región de los valles centrales registra el mayor número de casos positivos de Covid-19, los módulos que instalaron las autoridades municipales y estatales para sanitizar y vigilar que el transporte público cumpla con las recomendaciones emitidas por SEMOVI, han relajado su intensidad.

En los límites de Oaxaca de Juárez y Santa Cruz Xoxocotlán, sobre el boulevard Guadalupe Hinojosa, el módulo de sanidad está sin funcionar, así se pudo constatar en un recorrido que realizó este medio de comunicación, incluso en ese lugar no había presencia de elementos de las corporaciones que participan en esta actividad.

Cabe recordar que al principio de la emergencia sanitaria por el Covid-19, en la región de los valles centrales se instalaron módulos de sanidad e información en varios puntos, para informar a la ciudadanía sobre las medidas de prevención que debían adoptar para evitar contagios, sin embargo a pesar de estar en plena fase 3, estos módulos están sin operar.

En este recorrido también se pudo apreciar que algunas de las unidades del transporte público no están acatando las medidas que emitió la SEMOVI, para reducir la movilidad de la población y para guardar la sana distancia dentro de las unidades y es que muchos taxis llevaban hasta 4 pasajeros, cuando sólo está premitido que sean 3.

Asimismo es preciso mencionar que las autoridades municipales y estatales, no han dado a conocer que estos operativos hayan cesado, además de que hasta el momento se desconoce los motivos por lo cuales estos módulos no están operando.

