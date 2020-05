Se suma Alejandro Murat al Plan de Reactivación Económica de México

-La convocatoria en Palacio Nacional fue para definir y adaptar al ámbito estatal la estrategia para la reactivación económica del país

-No se han detenido los avances en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec

-Se habilitan 120 camas del Hospital de la mujer y el niño oaxaqueño para hacer frente al COVID-19



Ciudad de México. 11 de mayo de 2020.- El gobernador Alejandro Murat Hinojosa asistió esta mañana a una reunión en Palacio Nacional, misma que fue convocada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para sumar voluntades y esfuerzos en torno al Plan de Reactivación Económica en el país, derivado de la contingencia por el COVID-19.

En este encuentro, al que también asistieron integrantes del Gabinete Federal, el gobernador refrendó el compromiso de su administración para colaborar con el Gobierno de México y favorecer el desarrollo de Oaxaca.

Murat Hinojosa aseveró que entre las obras de infraestructura primordiales para tal fin se encuentra el Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec, el cual está llamado a ser el centro logístico más importante de América y cuyo desarrollo no se ha detenido durante la contingencia.

“En este momento estamos trabajando para identificar las 10 zonas franjas que anunció este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador, y el proyecto de inversión estará listo en septiembre”, afirmó.

Murat Hinojosa reconoció la determinación del presidente Andrés Manuel López Obrador para llevar a cabo ordenadamente y con base en modelos científicos el reinicio de las actividades sociales y educativas en el país, tras la pandemia.

Recordó también que Oaxaca fue uno de los primeros estados en implementar acciones para evitar la propagación del COVID-19 y que su gobierno mantiene una estrecha coordinación con el Consejo de Salubridad General.

A propósito de la demanda hospitalaria ante la contingencia, el Gobernador informó que en Oaxaca ningún día se ha superado el 60% de ocupación, y dio a conocer que recientemente se habilitó el Hospital del Mujer y el Niño Oaxaqueño, el cual cuenta con 120 camas para cuidados intensivos y será operado por las Fuerzas Armadas.



