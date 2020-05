Refuerza SSPO y SESESPO operativos en la Central de Abasto

-Se entregaron 21 motopatrullas, las cuales serán utilizadas por la Policía Turística y Fuerzas de Reacción

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 12 de mayo de 2020.- Por instrucciones del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, los titulares de la SSPO, Raúl Ernesto Salcedo Rosales, y del SESESPO, José Manuel Vera Salinas, entregaron 21 motopatrullas que serán utilizadas por la Policía Turística y Fuerzas de Reacción, con el objetivo de reforzar la vigilancia en los cuadrantes correspondientes al centro de la ciudad de Oaxaca y, en especial, a la Central de Abasto.

Dichas unidades fueron adquiridas con recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y cuentan con equipamiento y comunicación para ofrecer un servicio eficiente a más de 50 mil personas que asisten y trabajan diariamente en la Central de Abasto y sus alrededores, así como en la periferia del municipio de Oaxaca de Juárez.

Ante dirigentes del mercado más grande del estado, Salcedo Rosales señaló que el despliegue de este equipo estará enfocado a la prevención y disuasión del delito, reforzando así la seguridad de las y los oaxaqueños.

Agregó que los operativos seguirán implementándose en coordinación con los tres órdenes de gobierno y agradeció a todos los elementos de la policía por su compromiso con la seguridad la comunidad oaxaqueña.

En tanto, el titular del SESESPO, José Manuel Vera Salinas, destacó la coordinación que han establecido las diferentes áreas de seguridad para combatir a la delincuencia, pero sobre todo, en el marco de la contingencia sanitaria por el COVID-19.

Los líderes de varias zonas de la Central de Abasto agradecieron al gobernador Alejandro Murat Hinojosa estas acciones que refuerzan la seguridad de comerciantes y de compradores que asisten diariamente a este lugar.

Es importante mencionar que antes del acto de entrega, todas las personas que asistieron recibieron gel antibacterial y que durante el evento se mantuvo la sana distancia. Asimismo, las unidades nuevas fueron sanitizadas.

Asistieron la directora de Mercados y el comisario de la Policía del municipio de Oaxaca de Juárez, Noemí Álvarez y Aquileo Sánchez, respectivamente.

Con estas acciones la administración estatal reitera su compromiso de seguir trabajando en la construcción de un Oaxaca cada vez más seguro.

