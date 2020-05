López Obrador ofrece una disculpa pública a todos los médicos

El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció una disculpa a todos los médicos sí se malinterpretó su comentario de que los doctores en el periodo neoliberal fueron mercantilistas.

Aseguró que se tergiversaron sus declaraciones, porque él no puede estar contra este sector que incluso le salvó la vida.

“No, si lo entendieron así, ofrezco disculpas, pero no fue eso. Hablé, todo el tiempo lo hago, de cómo los médicos tienen una vocación humanista.

Imagínense, era doctor Ernesto Che Guevara; también el mejor presidente de América Latina, Salvador Allende, cómo voy a hablar mal de los médicos A mí me salvaron la vida”.

El viernes pasado, el Presidente criticó que el mercantilismo predominó en el periodo neoliberal en todo lo relacionado con la salud.

