Lentitud e ineficiencia en entrega de apoyos denuncia la CANACOPE en Oaxaca

-También señalaron que no existe buena coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipal

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Presidente de la CONACOPE Oaxaca Salvador Carlos López López, denunció que hay lentitud e ineficiencia en la entrega de los apoyos que se anunciaron por parte del gobierno del estado, indicó que la tasa de mortalidad en Oaxaca es muy alto, esto en comparación con el número de casos positivos con las defunciones que se han dado por esta enfermedad.

La tasa es del 18.8 por ciento, tan solo detrás de Chihuahua que tiene el 20.5 por ciento, mientras que el promedio nacional es del 9.9 por ciento, lo cual significa que en Oaxaca no se está haciendo caso a las recomendaciones y medidas de prevención para evitar contagios de Covid-19.

También la CANACOPE manifestó estar indignada de que muchas personas y comerciantes no están acatando las medidas de prevención que han emitido las autoridades sanitarias, además dijo que no existe una buena coordinación entre los tres niveles de gobierno.

Por esta razón pide que se cumpla de manera estricta de la ley, incluso que se castigue a las personas que están convocando a la desobediencia civil y es que López López dijo que como sector están respetando la jornada nacional de sana distancia y el cierre de comercios cuya activiadad está considerada como no esencial.

Esta información se difunció por un video que grabó el Presidente de la CANACOPE, el cual fue difundido en las redes sociales y a los medios de comunicación.

