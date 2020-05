Intensificarán capacitación de la policía de Tuxtepec, para mejor resultado

-La capacitación a su vez dará pie a más evaluaciones a los integrantes

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Este martes el Comisionado de la Policía Municipal Abimael Oscar Velasco dio a conocer que esta semana empezó una intensa campaña de capacitación enfocada en temas principales como la atención de denuncias, la atención de víctimas y la atención en los adolescentes.

Dijo que esta capacitación es parte de la exigencia que le piden a los integrantes de la policía municipal ya que es una de las mejores pagada en el estado, por lo tanto estas capacitaciones van a llevar a evaluaciones constantes, lo que a su vez provocará que haya altas y bajas a interior de la corporación.

Así mismo, señaló que esto se basa en los lineamientos de la Secretaría de Seguridad Pública, por lo tanto esperan que estos cambios se vean próximamente al interior de la policía.

Así mismo el Director de Prevención del Delito Efraín Aquino Espinoza puntualizó que entre las acciones que van a realizar en un futuro son la de conformar comités de vecinos de prevención, coordinándose con las autoridades auxiliares, así como implementar un programa de vecinos vigilantes, entre otras más.

Por su parte el Presidente Municipal Fernando Bautista Dávila, destacó que el tema de seguridad es preocupante por lo tanto todos deben de sumarse en estas acciones, denunciando de manera anónima

