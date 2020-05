Familiares de Itzel González exigen justicia, lleva casi 1 mes desaparecida

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca. – Familiares de la joven Itzel González exigen justicia tras la detención de un supuesto implicado en la desaparición de la estudiante de la UNPA.

Este martes en el marco de la segunda audiencia que se está realizando en estos momentos, los familiares piden a las autoridades todo el peso de la ley contra el presunto implicado, ya que hasta el momento Itzel González, sigue desaparecida.

Por lo tanto están pidiendo a las autoridades que avance en las investigaciones y así dar con el paradero de la joven.

Se espera que al término de la audiencia se tengan más datos sobre la desaparición de Itzel.

Cabe hacer mención que Itzel González se suma a otras mujeres que han desaparecido en Tuxtepec, Wendy Dublan fue otra estudiante que desapareció pero que apareció con vida días después, también desapareció Kasandra sin que hasta el momento se tengan datos de su paradero.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario