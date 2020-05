En Oaxaca, a partir de este lunes reposición y renovación de licencias será digital

-Sin embargo para quienes deseen tramitar su licencia por primera vez, será hasta después de la pandemia

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Debido a que los módulos de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) fueron cerrados ante la contingencia, la dependencia a partir de este lunes comenzó con la reposición y renovación de las licencias digitales.

Estas licencias serán para conductores del servicio particular tipo A, para motociclistas; tipo B, para automovilistas y tipo F, para usuarios de la tercera edad o discapacidad, y quienes deseen hacer este trámite lo harán sin salir de casa.

Este nuevo proceso está disponible en la página de internet http://licdigitales.oaxaca.gob.mx/, donde al momento de acceder el contribuyente encontrará los términos y condiciones de uso de la plataforma, así como los requisitos que tendrá que compartir con el sitio, entre los que destacan: línea de captura pagada, misma que es descargable en la página https://siox.finanzasoaxaca.gob.mx/ y la licencia original vencida.



En caso de no contar con la licencia original, deberá presentar su constancia de no infracción expedida por la Policía Vial del estado, cuya vigencia es de 30 días a partir de la fecha de expedición.



Luego de aceptar los términos y condiciones, el usuario podrá continuar navegando en el portal de internet, donde de manera fácil se explica cada paso del proceso hasta su conclusión.



El costo general para la reposición de licencia es de 390 pesos; en tanto la renovación de la licencia tipo A tiene un costo de 486 pesos por dos años de vigencia, 681 por 3 años o 778 pesos por 5 años.



Mientras que, para las licencias tipo B, los usuarios deberán de pagar 584 pesos por 2 años de vigencia, 778 por 3 años y 1 mil 71 pesos por 5 años. Finalmente, los costos de la vigencia tipo F van desde los 517 pesos por 2 años, 633 pesos por 3 años y 805 por 5 años.



Una vez terminado el trámite, el usuario deberá descargar la aplicación de la Semovi https://bit.ly/3ckaxjA -la cual únicamente está disponible para el sistema operativo Android- y activar su licencia digital, a partir de lo cual podrá disponer de ella como si se tratara licencia plastificada.



Es importante mencionar que la licencia digital, al igual que la plastificada, es un documento que acredita a un conducto para la operación de vehículos automotores en sus diferentes modalidades en el estado conforme los artículos 3 inciso IX, y 33 inciso I de la Ley de Tránsito, Movilidad y Vialidad del Estado de Oaxaca.

Cabe resaltar que ante la contingencia sanitaria, el trámite de emisión de licencias, es decir, el que tienen que realizar aquellas personas que por primera vez sacarán su licencia de manejo, está suspendido hasta nuevo aviso.

