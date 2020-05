Decretan cuarentena después de mes y medio en Tamazulápam del Espíritu

-Luego de registrarse el primer caso de COVID-19, acuerdan autoridades establecer cuarentena obligatoria.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oax. – El presidente municipal de Tamazulápam del Espíritu, Artemio Ortiz Ricárdez en conjunto con integrantes del cabildo, luego de registrarse el primer caso de COVID-19 en este municipio, suscribieron una circular donde se establece el aislamiento de personas o resguardo domiciliario, así como la cancelación de la plaza o tianguis de los días domingo hasta nuevo aviso.

También se incluye el cierre de negocios considerados no esenciales, especificando que deberán cerrar inmediatamente los comercios con los siguientes giros: locales de ropa, plásticos, ferreterías, bisuterías, florerías, artesanías, regalos y novedades, así como centros de telefonía celular, videojuegos, de alquiler de computadoras con internet, billares y juegos.

Dentro de estos giros no esenciales, se decretó el cierre de iglesias de las distintas religiones, bares, billares y sitios de ocio que promuevan la concentración de personas.

De la misma manera se dio a conocer los giros esenciales que podrán mantenerse en operaciones, bajo estrictas condiciones sanitarias entre los cuales se encuentran: comercios que expendan frutas, verduras, abarrotes y medicamentos, mientras que los establecimientos de comida rápida, como taquerías, pizzerías y tamalerías, solamente abrirán para servicio a domicilio.

Cabe hacer mención que dicha medida llego con el retraso de un mes y medio, ya que esta pandemia lleva 52 días en territorio mexicano, comenzando desde el pasado 23 de marzo, sin embargo, las autoridades recalcaron que dicha medida fue impuesta para prevenir y mitigar más contagios en este municipio de la Sierra Norte de Oaxaca.

